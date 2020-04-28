صحة الرصافة تجري 5 الاف فحص مختبري لرصد المصابين بكورونا

2020/04/28 | 22:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الثلاثاء، عن اجراء اكبر حملة رصد وبائي استباقي للتحري عن اصابات فيروس كورونا في جانب الرصافة بأشراف مدير عام الدائرة الدكتور عبد الغني الساعدي، مبينة انه تم خلالها اجراء 5 الاف فحص سريع للتحري عن الاصابات المشكوك بها.وقال مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في […]

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