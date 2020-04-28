مي عمر تتألق في مسلسلها الرمضاني الجديد “الفتوة”

2020/04/28 | 22:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..مع بدء السباق الرمضاني وبداية عرض المسلسلات على مختلف القنوات تتألق الفنانة مي عمر في مسلسل الفتوة بحلقته الثانية وتظهر قدرات متنوعة في عدة مشاهد في المسلسل الذي تشترك في بطولته مع ياسر جلال، حيث تظهر مى بشخصية جديدة ومختلفة عليها تماماً من ناحية الشكل والمضمون اذ تقدم فتاة شعبية تدعى “ليل” زوجة كبير المدبح […]

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