الحشد الشعبي يختتم بنجاح عملية “رمضان الأولى” بتفتيش وتطهير مناطق مهمة غرب الأنبار

2020/04/28 | 22:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم الحشد الشعبي في قاطع عمليات الأنبار، الثلاثاء، عملية رمضان الأولى لتفتيش وتطهير مناطق مهمة في الصحراء الغربية للمحافظة بمشاركة الجيش العراقي والتي تكللت بالنجاح.وقال نائب عمليات الأنبار للحشد أحمد نصرالله في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “تمت، اليوم، المباشرة بتفتيش وتطهير عدة مناطق مهمة تقع في الصحراء الغربية لمحافظة

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