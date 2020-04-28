صحة كربلاء تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد

2020/04/28 | 22:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة وذكرت الدائرة في بيان تلقته /المعلومة/، ان “عدد النماذج المسحوبة والمرسلة ( ٥٧ ) عينة ( خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ) ، وظهرت نتائجها سالبة، في حين بلغ إجمالي عدد العينات المرسلة للمختبرات المركزيه في بغداد وكربلاء ( ٢٥٤٧ ) […]

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