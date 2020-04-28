2020/04/28 | 22:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علماء بريطانيون: تأثير الكمّامات ’ضئيل’ في مسألة منع انتقال العدوى! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 22:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء بريطانيون: تأثير الكمّامات ’ضئيل’ في مسألة منع انتقال العدوى!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء بريطانيون: تأثير الكمّامات ’ضئيل’ في مسألة منع انتقال العدوى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).