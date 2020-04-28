مستشفيات إيطاليا تواجه جبالا من المخلفات الطبية بفعل تفشي كوفيد-19

2020/04/28 | 22:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه المستشفيات الإيطالية، الموجودة في الصفوف الأمامية للمعركة ضد وباء كوفيد-19، جبالا من المخلفات الطبية التي قد تكون موبوءة، كما الحال في مدينة كريمونا في مقاطعة لومبارديا شمالي البلاد، حيث تضاعفت تلك الكميات في غضون شهر واحد.

وأوضحت المسؤولة عن مراقبة إدارة النفايات في مستشفى كريمونا ماريا روزاريا فينو، لتلفزيون وكالة فرانس برس، أن "المخلفات الخاصة الموبوءة ربما ازدادت بواقع ضعفين أو حتى ثلاثة مقارنة مع فترة ما قبل الوباء".

وقالت "طلبنا من الشركة التي تتلف النفايات، تكثيف عمليات السحب، ولم نواجه أي مشكلة".

وأخضعت إدارة المستشفى موظفيها لتدريب سريع على إدارة المخلفات الخطرة، مطالبة كلا منهم بوضع كمامات وارتداء قفازات ونظارات وبزات واقية.

وأشار لوتشيانو ماسيروني، وهو موظف فني في إدارة المخلفات الطبية، إلى أن "الخطر أكبر لأننا نعالج مخلفات قد تكون موبوءة ونجمع النفايات المتأتية من الخدمات لكننا لا نعلم مصدرها تحديدا.



لقد اتخذنا كل الاحتياطات الممكنة".

مستشفيات إيطاليا تواجه كميات هائلة من المخلفات الطبية التي قد تكون موبوءةوأكد المدير الطبي للمستشفى، لورنزو كاميلي، أن "المشغلين الذين يهتمون بإتلاف المخلفات لا يواجهون خطرا مختلفا عما كان الوضع قبل الوباء.



لكننا دربناهم على طريقة وضع كل سبل الحماية وسحبها".

وقد جرى استصلاح قاعة في كل قسم لتخزين هذا النوع من المخلفات، حيث يمكن للطواقم البقاء لساعتين كحد أقصى.

ويجري إخراجهم من تلك الغرف عبر ممرات خاصة تربط هذه القاعات بالطبقات السفلية تحت الأرض قبل نقلها إلى مستودع خارجي.

وتمثل لومبارديا أكثر مناطق إيطاليا تضررا بوباء كوفيد-19 مع حوالي 13500 وفاة، أي نصف الحصيلة الوطنية التي تتجاوز 26 ألفا.

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