مصدر يستبعد عقد جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي الخميس المقبل

2020/04/28 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] أستبعد مصدر سياسي، عقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بعد غد الخميس.

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