كلمة مرتقبة لرئيس الوزراء المكلف بعد قليل

2020/04/28 | 22:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين] يلقي رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كلمة مرتقبة الليلة بشأن تطورات تشكيل كابينته الوزارية.

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