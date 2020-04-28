الاستخبارات تحبط هجمات لداعش في كركوك بعد هجوم لانتحاريين استهدفا مقرها

2020/04/28 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، تفكيك خلية ارهابية بمحافظة كركوك واعتقال 4 ارهابيين.وذكرت المديرية في بيان ان "مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع قوة امنية مشتركة، تمكنت من تفكيك خلية إرهابية خطيرة واعتقال (٤) منهم في محافظة كركوك".واضافت ان "الارهابيين ينتمون الى عصابات داعش ضمن قاطع كركوك ويشغلون مناصب امراء مفارز امنية،وانهم نفذوا العديد من العمليات الإرهابية منها تفجيرعبوات ناسفة استهدفت امن المحافظة، وكانوا يرومون استهداف امن كركوك بواسطة العجلات المفخخة خلال شهر رمضان المبارك".ونفذ انتحاريان عملية إرهابية أمام مقر جهاز الاستخبارات الوطني في مدينة كركوك، الثلاثاء، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، حسب مصدر أمني للأناضول.

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