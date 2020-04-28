الطريق الصحيح لوحدة - الكرد السوريين - - صلاح بدرالدين

2020/04/28 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين هكذا وحسب الحاجة بدأنا نسمع من جديد نغمات " وحدة الصف أو اتفاق الأحزاب أو الالتحاق " .



تابعت بامعان " الحرص المفاجئ " للجسم العسكري لجماعات ب ك ك على ( وحدة كرد سوريا ) بعد أن قاد عملية التفاهم مع نظام الأسد وابرم اتفاقية آصف شوكت – مراد قرايلان وقرر ارسال الآلاف من المسلحين الى سوريا وأشرف على عملية التسليم والاستلام وبعد أن أمعن عسكرييو تلك الجماعة في اذلال وإخضاع واهانة وتصفية وطرد وملاحق ......





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