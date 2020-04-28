عراقي يدخل موسوعة أفضل 20 صانع محتوى العاب في العالم

2020/04/28 | 23:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دخل صانع المحتوى واليوتيوبر العراقي محمد فارس دكري، موسوعة أفضل 20 صانع محتوى العاب الفيديو في العالم.وقال دكري، إن “صناعة محتوى الألعاب في العالم العربي أخذت منحى مختلف بعد توجه الكثير من الشباب لهذا المجال خصوصا مع تقلص فرص العمل المتاخة في الوقت الحالي”.وأوضح دكري، الذي تم تصنيفه ضمن أفضل […]

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