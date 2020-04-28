2020/04/28 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصيهود يطالب الكاظمي بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية وعدم اتباع سياسة الكيل بمكيالين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 23:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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