الرصافة تجري اكبر حملة رصد وبائي بشأن كورونا اليوم

2020/04/28 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الرصافة، الثلاثاء، عن اجراء اكبر حملة رصد وبائي استباقي للتحري عن اصابات كورونا في جانب الرصافة، مبينة انه تم خلالها اجراء 5 الاف فحص سريع للتحري عن الاصابات المشكوك بها.وقال مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “صحة الرصافة اطلقت اليوم اكبر حملة […]

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