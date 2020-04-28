2020/04/28 | 23:08 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفاق مبدئي على عرض كابينة الكاظمي للتصويت مساء الخميس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 23:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق مبدئي على عرض كابينة الكاظمي للتصويت مساء الخميس) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق مبدئي على عرض كابينة الكاظمي للتصويت مساء الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).