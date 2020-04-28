في العراق: /81/ إصابة بـ “كورونا” نصفها حضرَت مجلس عزاء في البصرة

2020/04/28 | 23:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر حالات الإصابة بوباء #كورونا في #العراق بالارتفاع يوماً بعد يوم، إذ سجّلت #وزارة_الصحة العراقية اليوم /81/ إصابة بالفيروس، وحالتي وفاة، و /33/ حالة شفاء.من بين الإصابات الـ /81/، ثمّة /11/ إصابة سجّلتها #أربيل…

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