2020/04/28 | 23:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة الهارثة: رافقنا الفرق الصحية في التعفير ولمسنا تعاوناً من الأهالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 23:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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