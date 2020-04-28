رئاسة البرلمان تبحث مع القادة الأمنيين الخروقات الأخيرة في كركوك وديالى وصلاح الدين

2020/04/28 | 23:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت رئاسة البرلمان اجتماعا موسعا مع كبار القادة الأمنيين لبحث الواقع الأمني في محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين.

وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، مراجعة وتقييم الواقع الامني في عموم البلاد ومحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين خاصة، والتهديدات والخروقات الأمنية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن الوقوف على الإمكانيات والقدرات العسكرية والاحتياجات ومكامن الخلل الموجودة في مختلف القطعات المنتشرة في ارجاء البلاد، وصولا الى وضع المعالجات اللازمة وجملة من التوصيات الخاصة بالاجتماع.

وحذر الكعبي من خطورة اي تراخي أمني في مواجهة الارهاب، داعيا الى تعزيز الجهد الجوي والقطعات الامنية الموجودة في بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين وتكثيف عمليات تعقب الارهابيين عبر المناطق الصحراوية الشاسعة وغيرها، مؤكدا ضرورة اتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر وتفعيل الجانب الاستخباري.

بدوره استعرض نائب قائد العمليات المشتركة مع مدير الاستخبارات وقادة عمليات المحافظات، الامكانيات والاستعدادات الامنية والعسكرية والجوية المتاحة لمواجهة الارهاب.

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