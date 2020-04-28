2020/04/28 | 23:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبادي يبدي مخاوفه من ’تدمير’ الحشد الشعبي! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يبدي مخاوفه من ’تدمير’ الحشد الشعبي!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يبدي مخاوفه من ’تدمير’ الحشد الشعبي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).