الطيران التركي يقصف مناطق سياحية للمرة الأولى في دهوك

2020/04/28 | 23:30 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [دهوك-ابن]أفاد مسؤول محلي بأن طائرات مقاتلة تركية قصفت يوم الثلاثاء منطقة سياحية في محافظة دهوك للمرة الأولى، دون خسائر بشرية.

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