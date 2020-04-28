2020/04/28 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل: اسبانيا وارمينا ستكونان ضمن جدول رحلات الناقل الوطني يوم غد الاربعاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/28 | 23:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النقل: اسبانيا وارمينا ستكونان ضمن جدول رحلات الناقل الوطني يوم غد الاربعاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النقل: اسبانيا وارمينا ستكونان ضمن جدول رحلات الناقل الوطني يوم غد الاربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).