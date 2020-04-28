شفاء حالتين جديدتين من فيروس كورونا في اربيل

2020/04/28 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الصحة في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، الثلاثاء تسجيل حالتي تعافي جديدتين من فيروس كورونا.وذكرت المديرية في بيان ، إن مصابين اثنين بفيروس كورونا تماثلا للشفاء التام بعد تلقيهما الرعاية الصحية، مشيرة إلى مغادرتهما المستشفى إلى منزلهما.وأضافت أن حالات التعافي ارتفعت إلى 161.

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