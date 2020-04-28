فيان، فتاة الإرادة التي تحدت المستحيل لتصبح شاعرة وأم لديوان، مشاركةً بأربعة دواوين مشتركة

2020/04/28 | 23:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر تمرجحت بين الفقر والشجن، لترسم آمالا وأحلاما ارجوانية؛ في مشهد شيق بقدر الألم الذي يحتويه، وتصنع امرأة ذات بصمة لا يمحوها نسيان ولا ينكرها إنسان.بعد أن مرت بتجارب صادمة، وامتصت ضربات القدر الموجعة، من هنا حيث الأعالي والقمم الشاهقة تصدح ها أنا ذا.هويتها ونشأتها فيان جمعة اسود، مواليد …

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