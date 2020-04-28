رِهانًا على وعي الأسرة المصرية - فاطمة ناعوت

2020/04/28 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت تشهدُ اللحظةُ الراهنة علاقةً جديدة، نشأت بين المواطن المصري والحكومة المصرية.



علاقة تفاعلية شفافة، لها طابعٌ أُسريٌّ قائم على التناغم وليس الأوامر أُحادية الاتجاه.



لهذا كتبتُ في عنوان المقال: “الأسرة المصرية”؛ ولم أعنِ بها الأسرة الصغيرة، التي تسكن كلَّ بيت، إنما قصدتُ: الأسرة المصرية الكبيرة التي تسكن هذا الوطن، والتي قوامها: حاكمٌ وحكومةٌ وشعب.



الفريق/ كامل الوزير، وزير النقل المحبوب الذي أطلق ع ......





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