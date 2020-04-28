رِهانًا على وعي الأسرة المصرية - فاطمة ناعوت


رِهانًا على وعي الأسرة المصرية - فاطمة ناعوت
2020/04/28 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت تشهدُ اللحظةُ الراهنة علاقةً جديدة، نشأت بين المواطن المصري والحكومة المصرية.

علاقة تفاعلية شفافة، لها طابعٌ أُسريٌّ قائم على التناغم وليس الأوامر أُحادية الاتجاه.

لهذا كتبتُ في عنوان المقال: “الأسرة المصرية”؛ ولم أعنِ بها الأسرة الصغيرة، التي تسكن كلَّ بيت، إنما قصدتُ: الأسرة المصرية الكبيرة التي تسكن هذا الوطن، والتي قوامها: حاكمٌ وحكومةٌ وشعب.

الفريق/ كامل الوزير، وزير النقل المحبوب الذي أطلق ع ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رِهانًا على وعي الأسرة المصرية - فاطمة ناعوت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رِهانًا على وعي الأسرة المصرية - فاطمة ناعوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links