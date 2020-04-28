إستراتيجية البيجيدي الإجهاز على دولة الحق والقانون. - سعيد الكحل

2020/04/28 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الكحل منذ تحمل حزب العدالة والتنمية مسؤولية قيادة الحكومة في 2012 وهو يعمل جادا على وضع تشريعات قانونية تستهدف أسس دولة الحق والقانون وفصل السلط التي ناضل وضحى من أجلها الشعب المغربي منذ فجر الاستقلال.



فالحزب إياه ترأس الحكومة وله برنامجان : برنامج حكومي مُعلَن ومتوافق بشأنه بين مكونات الأغلبية ، وهو برنامج ظرفي وجزئي بالنسبة له ، وبرنامج خَفِي تمت صياغته في دائرة حركة الإصلاح والتوحيد ثم إقراره في أدبي ......





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