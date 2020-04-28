بايدن ساخرًا من ترامب: يجب أن يقضي وقتًا أقل في تهنئة نفسه وأطول في أداء وظيفته

2020/04/28 | 23:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سخر جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: يجب أن يقضي الرئيس وقتًا أقل في تهنئة نفسه والمزيد من الوقت في أداء وظيفته.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه الرسمى بـ"تويتر": "لقد مرت أشهر على هذه الأزمة وما زال العمال الصحيين، لا يملكون ما يكفي من معدات الحماية، ولا توجد حتى الآن اختبارات كافية، ويستمر عدد القتلى في الارتفاع، يجب أن يقضي الرئيس دونالد ترامب وقتًا أقل في تهنئة نفسه والمزيد من الوقت في أداء وظيفته".

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