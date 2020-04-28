عاجل: غسلا للعار.. شاب يقتل شقيقته رميا بالرصاص في ذي قار

2020/04/28 | 23:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان شابا قام بقتل شقيقته رميا بالرصاص في ذي قار.

وقال المصدر لـ "الغد برس"، ان "شابا أقدم على قتل شقيقته الثلاثينية رميا بالرصاص ( غسلا للعار) بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

واضاف ان "الجاني تم اعتقاله من قبل القوات الأمنية وهو قيد التحقيق حاليا".

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