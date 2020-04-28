مصادر : التصويت على كابينة

2020/04/28 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت مصادر مطلعة ،ان المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي ، اجرى تغييرات وزارية في كابينته الجديدة لارضاء الكتل الشيعية بما يمهد للتصويت عليها في البرلمان.واضافت المصادر ، بان المكلف سيقدم كابينته الجديدة يوم الخميس المقبل، للكتل قبل طلب عقد جلسة التصويت عليها اذا وافقت الكتل الشيعية على التغييرات .واشارت الى ان القائمة الجديدة تضمنت تغييرات وزارية شملت 4 حقائب في القائمة الاولى التي قدمها مؤخرا ، وأنا الوزارات هي النفط والاتصالات والمالية والعمل .وفشل المكلف في الاجتماع الاخير للاطراف الشيعية ، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، في الاتفاق على كابينته المقترحة قبل التصويت على في مجلس النواب .

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