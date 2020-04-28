مسؤول صحي يخشى كارثة في منطقة الحرية بسبب خرق الاهالي الحظر الوقائي ..(صور )

2020/04/28 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادرصد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي ، في منشور على صفحته في فيسبوك ،خرق اهالي منطقة الحرية ، الحظر الوقائي المفروض قائلا : الكل ينادي بإعادة الحظر!!!أليس الحظر يبدء عند الساعة السابعة مساءاً؟؟!!الآن من مدينة الحرية التي سجلت فيها ١٤ إصابة في الايام السابقة.كلكامش برس/

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