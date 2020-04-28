العيداني: رئيس الجمهورية اعتمد اسلوب “المراوغة” في ترشحي لرئاسة الوزراء

2020/04/28 | 23:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح اعتمد اسلوب المراوغة في ترشحه لمنصب رئاسة الوزراء، لافتا الى ان صالح يجب ان يتم سؤاله عن اسباب عدم التزامه بالدستور.وقال العيداني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/: “لقد التقيت بقادة سائرون ولم يكونوا رافضين لترشيحي لرئاسة الوزراء، كما ان السيد الصدر […]

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