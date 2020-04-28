اتحاد الرماية يطالب البرلمان بإبعاد الشخصيات الحكومية عن الوسط الرياضي

2020/04/28 | 23:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد طالب رئيس الاتحاد المركزي للرماية صبيح مراد كاظم، الثلاثاء، البرلمان بإبعاد الشخصيات الحكومية عن الوسط الرياضي.وقال رئيس الاتحاد صبيح كاظم في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الاجتماع الذي انعقد اليوم في قاعة الشعب المغلقة واجراء انتخابات جديدة مخالفة قانونية واضحة للقانون النافذ والتعليمات المتبعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بدليل تأخر عقد […]

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