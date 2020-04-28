النقل تعلن عن اربع رحلات جوية غدا الاربعاء لاجلاء العراقيين من الخارج

2020/04/28 | 23:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن تسير شركة الخطوط الجوية العراقية أربع رحلات جوية استثنائية ستنطلق يوم غد الاربعاء والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في الهند ومدينة يرفان الارمينية.وذكرت الوزارة في بيان، ان ” أربع رحلات جوية استثنائية ستنطلق يوم غد الاربعاء الموافق 29/4/2020 والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في كل من الهند بواقع رحلتين ستتوجه […]

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