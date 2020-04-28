الحشد والجيش يبحثان تعزيز التعاون المشترك لتأمين غرب نينوى

2020/04/28 | 23:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، المستجدات وتعزيز التعاون الامني في محافظة نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي علي الموسوي زار مقر قيادة عمليات غرب نينوى للجيش يرافقه مسؤولو قواطع ألوية ( 53 ، 40 , 44 ) بالحشد الشعبي، مبينا ان وفد الحشد التقى باللواء الركن

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