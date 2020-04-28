داعش يهاجم قرية بأسلحة نارية وقذائف هاون جنوب الموصل

2020/04/28 | 23:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط جريحين مساء الثلاثاء بهجوم لمسلحي تنظيم داعش على قرية جنوب الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.

وقال المصدر في تصريح خص به شفق نيوز، إن مسلحي داعش هاجموا قرية زلحفة ضمن ناحية الشورة جنوب الموصل بإطلاق النار وقذائف الهاون.

وأضاف المصدر أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح جراء الهجوم.

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