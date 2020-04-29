وزارة الخارجية تعلن تسجيل حالة وفاة لعراقي بفايروس كورونا في الهند

2020/04/29 | 00:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالة وفاة لعراقي بفايروس كورونا في الهند.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقته وكالة صدى، إنه “تم تسجيل حالة وفاة واحدة في الهند، لأبناء الجالية العراقية بفايروس كورونا، ليبلغ العدد الكلي للمصابين في عموم العالم (247) حالة موزعين كالآتي: •الولايات المتحدة الأمريكية 40 •النرويج 37

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