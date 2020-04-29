وزارة الصحة تسجل ٨١ إصابة جديد بفيروس كورونا في العراق

2020/04/29 | 00:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تؤكد وزارة الصحة والبيئة على وجوب الالتزام بمنع التجمعات كافّة؛ كمناسبات الأفراح ومجالس العزاء ومحاسبة المخالفين دون استثناء كما تؤكدالوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد المجتمعي وتوصيات الوقاية الشخصية والمجتمعية.– تم فحص (٤٦٤٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق

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