بالصور.. تعقيم أحياء سجلت إصابات بكورونا في أربيل

2020/04/29 | 00:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الدفاع المدني في قضاء سوران باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان الحيين اللذين تم اكتشاف حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد فيهما تم تعفيرهما وتعقيمهما من قبل فرق المديرية.

وجاء في بيان للمديرية، اطلعت عليه شفق نيوز، انها قامت اليوم وباشراف مباشر من القائممقام ومدراء المديريات وبتنفيذ من فريق (cbrn) التابع لمركز دفاع مدني سوران بتعفير وتعقيم حيي 26 كولان و برايتي والبيوت التي اصيب ساكنوها بفيروس وباء كورونا في سوران بالمواد المضادة للفيروسات.

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