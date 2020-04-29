إصابة مستشار برئاسة مجلس النواب العراقي بفيروس كورونا

2020/04/29 | 00:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..اصيب مستشار بمجلس النواب العراقي في مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بفيروس كورونا المستجد.وقال مصدر من داخل البرلمان لل( المستقلة) اليوم الثلاثاء ان ” مستشار النائب الاول عباس الشريفي اصيب فيروس كورونا المستجد “.واضاف انه “تم نقل الشريفي إلى مستشفى ابن الخطيب للحجر الصحي المتخصص بفيروس كورونا في جانب […]

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