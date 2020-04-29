2020/04/29 | 00:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. خلية الازمة في الاسكندرية تتخذ عدة قرارات منها غلق المنافذ الخارجية للمنطقة من جهة كربلاء وبغداد والحلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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