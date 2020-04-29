وزيرالنقل: أسبانيا وأرمينا ستكونان ضمن جدول رحلات الناقل الوطني ليوم غد

2020/04/29 | 00:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، عن تسير شركة الخطوط الجوية العراقية أربع رحلات جوية استثنائية ستنطلق يوم غد الاربعاء الموافق 29/4/2020 والمخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين في كل من الهند بواقع رحلتين ستتوجه الى مدينة دلهي وولاية بنكلور ورحلة ثالثة الى مدينة مدريد الاسبانية لتكون الرحلة الاستثنائية الاولى من نوعها التي ينفذها الناقل الوطني لهذا القطاع اما الرحلة الرابعة والاخيرة والتي تنفذ ايضا لاول مرة فستكون الى مدينة يرفان الارمينية.

وقال لعيبي، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "الوزارة اجرت خلال الايام الاخيرة الماضية تحركات حثيثة بالتنسيق مع خلية الازمة ووزارة الصحة والجهات الحكومية وزارة الخارجية العراقية والسلطات المعنية في البلدان المذكورة لاستحصال الموافقات الرسمية على خلفية المناشدات الإنسانية العديدة والمستمرة والتي اطلقتها الجالية العراقية و وخاصة من الذين يعانون أوضاع حرجة بعد تفشي جائحة كورونا".

وأوضح استعداد الوزارة "لتسير رحلة استثنائية تعد الاولى الى ايطاليا قريباً بعد أستكمال الموافقات الرسمية من قبل وزارة الخارجية العراقية والسلطات الايطالية المعنية بتنفيذ الرحلات".

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