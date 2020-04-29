نائب يكشف على

2020/04/29 | 00:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال النائب كاظم الصيادي ،ان اجتماع الكتل الشيعية بالمكلف مصطفى الكاظمي، في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، خلص الى الاتفاق على منح تحالف الصدر، وزارة الكهرباء والصحة والموارد المائية. واضاف في تغريدة على " تويتر " : لكتلة العامري وزارة الداخلية والاتصالات والنقل ، ولكتلة الحكمة وزارة النفط ،ودولة القانون على وزارة الخارجية ،بينما حصل ائتلاف العبادي (النصر ) على وزارة التعليم العالي ومنحت كتلة الفضيلة وزارة العمل.

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