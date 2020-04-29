2020/04/29 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: تسيير رحلات جوية لاجلاء العراقيين العالقين في الخارج هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 00:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: تسيير رحلات جوية لاجلاء العراقيين العالقين في الخارج) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: تسيير رحلات جوية لاجلاء العراقيين العالقين في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).