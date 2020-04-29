2020/04/29 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء المكلف يؤجل كلمته المقررة اليوم الى يوم غد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 00:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء المكلف يؤجل كلمته المقررة اليوم الى يوم غد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء المكلف يؤجل كلمته المقررة اليوم الى يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).