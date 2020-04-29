وزارة التربية: موعد الامتحانات يرتبط بقرارات خلية الأزمة

2020/04/29 | 00:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، أن تحديد موعد الامتحانات النهائية يرتبط بقرارات خلية الأزمة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية وتابعته وكالة صدى، إن “الوزارة تنتظر ما تتخذه خلية الأزمة من قرارات تنسجم مع تقييمها لخطورة فيروس كورونا”.وأضاف أن “هيئة الرأي في وزارة التربية لديها مجموعة من المعالجات

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