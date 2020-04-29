ترمب: نبحث إجراء اختبارات كورونا للقادمين جوا

2020/04/29 | 00:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… ذكر الرئيس دونالد ترمب الثلاثاء أنّه يدرس طلب إجراء اختبارات فيروس كوروناللمسافرين الذين يصلون إلى الولايات المتحدة عبر رحلات دولية، وأشار خصوصا إلى البرازيل.استخدم مسلسل تلفزيوني سوري يعرض في الموسم الرمضاني الحالي، صورة الناشطة السورية رحاب العلاوي التي قتلت في سجون النظام…مسلسل سوري يستخدم صورة ناشطة بسجون النظام كضحية جريمة قتلسوريا وقال […]

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