2020/04/29 | 00:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مغادرة 22 شخصا الحجر الصحي في مدينة سيد الاوصياء بكرلاء المقدسة “صور” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 00:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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