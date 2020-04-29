دبي تأمل إعادة فتح أبوابها للسياح بداية يوليو

2020/04/29 | 00:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال المري، أن الإمارة تأمل إعادة فتح أبوابها للسياح بداية يوليو بعد الإغلاق التام لاحتواء جائحة فيروس كورونا.وأوضح المري، في مقابلة مع بلومبيرغ، أن عملية إعادة الفتح ستكون تدريجية ويمكن تأجيلها حتى سبتمبر، اعتمادًا على الأوضاع العالمية.يأتي ذلك بعد أن بدأت الإمارات […]

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