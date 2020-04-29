العبادي يكشف أسباب منع رئيس الحكومة المقبلة من الترشح للانتخابات

2020/04/29 | 00:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، نجاح رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في مهمته بتشكيل الحكومة، وفيما كشف اسباب منع ترشيح رئيس الحكومة للانتخابات المقبلة، دعا الى ضرورة توظيف ايرادات النفط بمشاريع استثمارية.

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