تذبذب قوي لأسعار النفط مع مضاربات غير مسبوقة

2020/04/29 | 00:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… زادت عقود الخام الأميركي تسليم يونيو من خسائرها مع هبوطها 8% إلى 11.77 دولار للبرميل، وذلك بعد ارتدادات صعودية سابقة مؤقتة كانت قد قفزت بأسعار خام برنت حوالي 6% إلى 21.15 دولار للبرميل، والخام الأميركي 5% إلى 14.44 دولار للبرميل.ويواصل الخام تذبذبه القوي في سياق مضاربات غير مسبوقة، مستندة إلى تعطل الطلب […]

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