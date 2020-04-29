2020/04/29 | 00:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإنقاذ الدولية: مليار شخص في العالم قد يصابون بكورونا والوفيات قد تصل إلى 3.2 مليون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 00:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإنقاذ الدولية: مليار شخص في العالم قد يصابون بكورونا والوفيات قد تصل إلى 3.2 مليون) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإنقاذ الدولية: مليار شخص في العالم قد يصابون بكورونا والوفيات قد تصل إلى 3.2 مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).