2020/04/29 | 00:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، القبض على اكثر من 32 الف مخالف لحظر التجوال في بغداد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٨ نيسان، وخلال عملية تطبيق حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت من القاء القبض على ٣٢٠٨٠ مخالفاً، كما حجزت ١٦٨٤ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ عدد الغرامات ٧٨١٦٦ غرامة، كما سهلت دخول ٥٥٩٤٤ عجلة حمل تحمل مواد غذائية الى بغداد".





واضافت "كما تشكر قيادة عمليات بغداد جميع المواطنين الملتزمين باجراءات الحظر، وتؤكد انها مستمرة في محاسبة المخالفين".

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